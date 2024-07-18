Минюст признал «Фонд Карнеги»* «нежелательной» организацией

Минюст обновил реестр «нежелательных неправительственных организаций», включив него «Фонд Карнеги за международный мир» и издание The Moscow Times, которое было признано «нежелательным» еще 10 июля.

«Фонд Карнеги за международный мир» — экспертно-аналитический центр, специализирующийся на международных отношениях. В апреле прошлого года он был признан «иноагентом».

Московский офис организации работал с 1994 года, однако после начала войны в Украине в апреле 2022 года Минюст исключил Московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций. В сентябре того же года Московский центр Карнеги объявил о своем закрытии.

Центр переместился в Берлин и стал называться Фондом Карнеги за международный мир. Минюст внес этот фонд в реестр «иноагентов» в апреле 2023 года.



С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре 178 позиций.



Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной» организации наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.

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Признан в России «иностранным агентом».