Ленинский районный суд Орска в Оренбургской области назначил 5 лет колонии общего режима 50-летнему фермеру Илшату Ульябаеву по делу о «массовых беспорядках» в Баймаке, сообщила «Idel.Реалии»*. Это первый приговор по «баймакскому делу», в котором 76 фигурантов.

Илшату Ульябаеву вменили также статью о применении опасного для здоровья насилия в отношении силовиков. Согласно материалам дела, которые цитирует издание, он подбежал «к поваленному на землю другими протестующими начальнику полиции Стерлитамака подполковнику Асанову <...> и с разбега нанес ему удар ногой в область головы», причинив ему «легкий вред здоровью».

Илшат Ульябаев, отец восьмерых несовершеннолетних детей, признал вину еще на стадии следствия, а в суде попросил у «пострадавших» прощения и сказал, что раскаивается. Его брат-близнец Иршат, также арестованный по данному делу, еще ждет суда. Вместе они вели фермерское хозяйство, разводили лошадей башкирской породы и делали кумыс.

Рассмотрение дела вынесли за пределы региона «в целях безопасности», однако правозащитники считают, что власти боятся повторения «массовых беспорядков», которые случились в Баймаке в середине января, когда выносили приговор известному в республике экоактивисту Фаилю Алсынову**, в его поддержку у здания суда собрались по разным оценкам от 5 до 10 тысяч человек.

17 января суд приговорил Фаиля Алсынова к 4 годам колонии общего режима по обвинению в «возбуждении ненависти или вражды». Уголовное дело возбудили по заявлению главы Башкортостана Радия Хабирова. На оглашении приговора в Баймаке собрались жители республики.

Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках в отношении участников протестов. В Следственном комитете заявили, что пострадали сотрудники полиции, поэтому в деле появилась статья о «применении насилия в отношении представителей власти».

По данным «Медиазоны»***, в уголовном деле о «массовых беспорядках» 76 фигурантов. Нескольких обвиняемых, как рассказали родственники, пытали силовики. Один человек погиб после задержания, еще один повесился после допроса.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**Внесен в список «террористов и экстремистов».

***Признана в России «иностранным агентом»

Фото: AFP