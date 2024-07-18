Bloomberg: торговля с Китаем превратилась для российского бизнеса в авантюру

В первой половине года о проблемах с проведением платежей через китайские банки сообщали российские импортеры. Теперь российские экспортеры жалуются, что торговля с Китаем превратилась в авантюру, прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как США в июне расширили критерии для введения санкций, пишет Bloomberg.

Проблема обострилась после того, как в июне США почти в четыре раза увеличили список российских лиц, за работу с которыми банки третьих стран могут попасть под вторичные санкции. Теперь китайские банки отказываются переводить в Россию юани в оплату за приобретенные у нее товары.



По словам топ-менеджеров трех российских сырьевых экспортеров, после последнего раунда американских санкций получить прямые платежи из Китая стало крайне сложно, а то и вовсе невозможно. При этом, трудности появились не только у экспортеров в области металлургии и сельского хозяйства, это становится общим местом во всех отраслях торговли.



Как пишет агентство, на юань сейчас приходится около 40% экспортных и импортных платежей России и более половины стоимости на российском валютном рынке.



Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила, что импорт автомобилей и автозапчастей из Китая, который сейчас является основным поставщиком для России, может остановиться из-за проблем с расчетами.



Китай стал главным торговым партнером России после вторжения в Украину в феврале 2022 года и последовавших за этим масштабных санкций, введенных США и Евросоюзом. С тех пор объем торговли между двумя странами вырос более чем на 60% до 240 миллиардов долларов в 2023 году, Россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам в списке главных торговых партнеров Пекина.



С конца прошлого года Россия также столкнулась с трудностями в операциях с другими крупными торговыми партнерами, включая ОАЭ и Турцию, поскольку давление США на кредиторов замедляет сделки.



Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP

