Петербургский музей современного искусства обвиняют в пропаганде нацизма за картину с подписью «Жыве Беларусь»

Пресс-секретарь петербургских судов Дарья Лебедева в своем телеграм-канале сообщила, что в Василеостровском районном суде рассмотрят административное дело в отношении музея современного искусства «Эрарта».

«Публичным демонстрированием нацистской атрибутики или символики» стала картина «Фестиваль» белорусского художника Сергея Гриневича, а точнее, подпись под ней — «Жыве Беларусь». Картина висит в музее с 2016 года, надпись появилась в 2020 году.

Правоохранительные органы провели экспертизу, которая пришла к выводу, «что данный лозунг являлся символом 13 Белорусского полицейского батальона при СД и 30 гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС, наравне с нацистским партийным приветствием».



Картина «Фестиваль», написанная в 2014 году, принадлежит белорусскому художнику Сергею Гриневичу. На ней изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах на переднем плане. Как отмечают искусствоведы, в картине раскрыта тема постоянного контроля — цифрового, физического, морального. Надписи на самой картине нет, она сделана на стене музея.



Фото: Ротонда



