Росфинмониторинг попросил увеличить полномочия ради «борьбы с терроризмом»

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил на пленарном заседании Совета Федерации, что службе необходимо предоставить право оперативно пресекать финансовые операции, когда есть подозрение, что совершается преступление.

Он также предложил дать ведомству право получать информацию о переводах денег «террористами» за год-полтора до возбуждения на них дела, чтобы посмотреть, «чем он жил, какие его связи». Чиханчин также предложил приравнять «финансирование экстремизма» к «финансированию терроризма», так как, по его мнению, экстремисты — это будущие террористы.

Юрист «Первого отдела»* Евгений Смирнов сказал «Агентству»*, что предложение о блокировке может уничтожить институт банковской тайны, так как неизвестно, какие основания будут применять для блокировки операций, какие платежи будут проверяться и в каком формате будет идти проверка.



На этой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, существенно расширяющий список оснований для внесения людей в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Если сейчас в него попадают только люди, совершившие преступления по экстремистским и террористическим статьям, то после принятия законопроекта реестр начнут также вносить всех, кто совершил преступления «по мотивам политической, религиозной, идеологической, расовой или национальной ненависти или вражды».



На данный момент в списке «террористов и экстремистов» находится уже 15 тысяч человек. За полгода список увеличился более чем на 10%.



Попадание в реестр «террористов и экстремистов» вводит для человека запрет на осуществление операций с имуществом, вступление в наследство и использование банковских карт. Лицам из этого перечня даже заработную плату разрешено снимать лишь в размере 10 тысяч рублей по предварительному заявлению.







*Признаны в России «иностранными агентами».