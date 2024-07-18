Жители села в Волгоградской области нашли в водопроводной воде червей, власти обвинили их в связях с Навальным*

Жители села Горноводяное Волгоградской области обнаружили в воде, набранной из водопроводной колонки, червей, сообщило V1. По словам местных жителей, подобных паразитов они находят в воде уже не первый раз.

После того как фото воды с червями завирусилось в сети, глава поселения Ирина Горшкова обвинила жителей в неверии в президента, поддержке либеральной оппозиции и дезорганизации жизнедеятельности Горноводяного, не забыв упомянуть об Алексее Навальном.

«С чего вы взяли, что это черви? Они должны шевелиться. А там нитка какая-то лежит, не шевелится, — отреагировала Горшкова на фотографию и перешла к характеристике жителей: у них совсем другие ценности, они в годовщину смерти Навального на стенах писали. Они не за президента. На общественных работах, уборках территории мы их не видим, как и помощи от них. Они дезорганизуют нашу жизнь. Поэтому и придумывают всякое. Сейчас идет специальная военная операция. И это только на руку недоброжелателям».







*Внесен в список «террористов и экстремистов».



Фото: V1