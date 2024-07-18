На Алтае студента-биолога приговорили к 9 годам колонии за отправку в Сирию аптечки

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщило о приговоре 20-летнему уроженцу Бийска за поддержку международной террористической организации. По данным следствия, «осужденный оказал ресурсную помощь международной террористической организации путем отправки посылки с медикаментами за рубеж по указанному кураторами адресу».

Студента биологического факультета одного из вузов Барнаула задержали в феврале 2024 года. По версии ФСБ, он связался в мессенджере с одной из группировок «Исламского государства»*. Из их переписки, попавшей в руки силовиков, следовало, что уже в первые дни общения студент заявил о желании выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам, а также о готовности оказывать им всяческую поддержку.

Однако, как утверждает следствие, сначала ему дали задние купить несколько обезболивающих, обеззараживающих и кровоостанавливающих препаратов, предназначенных для использования на войне. Студент отправил аптечку в Турцию для дальнейшей переправки в Сирию.

Посылку перехватили сотрудники ФСБ, которые при обыске также нашли в тумбочке игрушечный пистолет, «похожий на настоящий ПМ». Обвинение также утверждало, что задержанный планировал отправить боевикам сим-карты для связи с семьями. После задержания подозреваемого поместили в СИЗО Барнаула.

На основе предоставленных ФСБ материалов суд приговорил 20-летнего студента к 9 годам колонии.





*Признано террористической организацией, деятельность которой запрещена.