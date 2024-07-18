В США 52-летнего россиянина приговорили к трем годам за контрабанду в Россию микроэлектроники двойного назначения

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к трем годам лишения свободы россиянина Максима Марченко, которого признали виновным в незаконных поставках в Россию микроэлектроники двойного назначения, сообщил Офис прокурора США. Марченко участвовал в зарубежной сети незаконных закупок, поставившей России большое количество OLED-микродисплеев, которые могли применятся в различных системах вооружения.

Как указано в сообщении, Марченко с двумя сообщниками, гражданами России, создали сеть закупок, которая обманным путем получала от американских дистрибьюторов крупные партии микроэлектроники двойного назначения, используя подставные компании в Гонконге. При этом полученные товары могли применяться в прицелах винтовок, очках ночного видения, тепловизионной оптике и других системах оружия.



Они приобретали микроэлектронику якобы для пользователей в Китае, Гонконге и других странах за пределами России, для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований или охотничьих ружьях. В действительности же OLED-микродисплеи предназначались для конечных пользователей в России. Участники сговора использовали подставные компании в Гонконге, управляемые Марченко, чтобы скрыть тот факт, что платежи за микроэлектронику поступали из России.

По данным прокуратуры, в общей сложности в период с мая 2022 года по август 2023 года подставные компании перевели в США более 1,6 миллиона долларов на финансирование закупочной сети по контрабанде микродисплеев OLED в Россию.

Власти США арестовали Марченко в сентябре прошлого года. В марте этого года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Всего ему были предъявлены обвинения по семи пунктам. Максимальный тюремный срок, который грозил россиянину, — 20 лет за отмывание денег и до 10 лет за контрабанду.

«Сегодняшний приговор возлагает на Марченко ответственность за его роль в закупочном синдикате, который поставлял микроэлектронику военного класса американского производства конечным пользователям в России, незаконно поставляя контролируемые технологии стоимостью в сотни тысяч долларов. Министерство юстиции по-прежнему неустанно стремится ликвидировать незаконные закупочные сети, возглавляемые лицами, подобными обвиняемому, которые используют свои деловые навыки и связи для продвижения российской военной повестки дня», — отметил помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен.