The Economist: Запасы советского оружия в России сильно истощились, при таких темпах расконсервации их хватит еще на год

Как пишет издание со ссылкой на военных экспертов, у российской армии заканчиваются танки и боевые машины пехоты, а на масштабное производство новых или ремонт старых нет ресурсов. При этом, по оценкам разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 3 тысяч танков и 5 тысяч бронемашин.

Потери восполнялись за счет использования еще советской техники, по данным издания, 85% танков, поставленных на фронт за первый год войны, были старыми советскими Т-72, Т-62 и Т-55.

При этом, по оценке Международного института стратегических исследований (IISS), в феврале этого года у России могло оставаться около 3200 танков на хранении, однако аналитик IISS Майкл Гьерстад предполагает, что до 70% из них могут находиться в очень плохом состоянии, из-за того что большинство старых российских танков с начала 1990-х годов неправильно хранилось. Между тем собирать новые танки и ремонтировать старые становится все сложнее из-за проблем с поставками комплектующих, связанных с введением санкций.

Нехватка танков — не единственная проблема российской армии, за последние месяцы со складов вывезли сотни гаубиц М-46 образца 50-х годов прошлого века, чтобы восполнить нехватку артиллерийских орудий, следует из анализа OSINT-проекта Highmarsed, который цитирует Forbes. С начала войны украинским военным удалось уничтожить не менее 1400 артиллерийских орудий и пусковых установок из 5000, которыми Россия располагала на начало вторжения. Изношенные артиллерийские стволы на самоходных гаубицах Россия также заменяет стволами со старых буксируемых гаубиц, пишет The Economist. По оценке OSINT-аналитика Ричарда Верекера, к началу этого года было заменено около 4800 стволов, а на складах может оставаться еще около 7000.

Массовое использование этих орудий поставит Россию в еще большую зависимость от поставок снарядов из Северной Кореи и Ирана, поскольку 130-миллиметровые боеприпасы для M-46 производят только предприятия этих стран.



При нынешних темпах расконсервации старой техники запасы закончатся во второй половине следующего года, считают аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Александр Гольц и эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики Павел Лузин. Из-за этого еще до конца этого года российским силам возможно придется перейти на более оборонительную тактику, сказал The Economist Гьерстад.



По данным издания, в России нет проблем с живой силой, она способна вербовать около 25 тысяч солдат ежемесячно, чтобы на фронте стабильно находилось около 470 тыс. человек. Однако нехватка военной техники тормозит любые наступательные операции.

«Если ничего не изменится, до конца этого года российским войскам, возможно, придется изменить свою позицию на более оборонительную. Это может стать очевидным еще до конца лета. Ожидается, что интерес Путина к соглашению о временном прекращении огня возрастет», — пишет издание.

Фото: Reuters

