В Москве задержали куратора по «культурному сотрудничеству» Москвы с оккупированными регионами Украины Александра Кибовского

В уголовном деле против бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского 8 эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество, заявили в СК.

По версии следствия, Кибовский содействовал коммерческим фирмам в заключении госконтрактов за взятки. Общая сумма полученных им взяток составляет более 100 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что у Кибовского были соучастники, а действовал он в составе организованной группы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



В ноябре 2023 года Кибовского назначили представителем Москвы «по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами РФ». В трехлетнем бюджете столицы на эти цели выделено 95 млрд рублей.

Как пишет канал «ВЧК-ОГПУ»* в декабре прошлого года арестовали Сергея Балясникова, советника Кибовского на должности главы московского департамента культуры, которую он занимал с 2015 года. Балясникова обвинили в хищении 38 млн рублей из городского бюджета.

В 2022 году Кибовский прочитал стихотворение Константина Симонова от 1942 года «Убей его», а в конце выступления он процитировал слоган российских пропагандистов: «Работайте, братья». После чего заявил, что в Украине «убивают нацистов».



*Признан в России «иностранным агентом».



Фото: РИА Новости