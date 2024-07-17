Руслана Зинина*, стрелявшего в военкома, уже месяц держат в карцере

Руслана Зинина поместили в карцер 18 июня за то, что он отказался перейти в другую камеру, и уже месяц не выпускают. Об этом «Людям Байкала» рассказала адвокат Зинина Ольга Чернова. В настоящее время Чернова пытается опротестовать его нахождение в карцере.

19 июня Зинин объявил голодовку в знак протеста против того, что к нему не пустили мать, которая сутки добиралась на свидание из Усть-Илимска. По словам друзей, за это время он сильно похудел, кожа стала желтой, ему поставили капельницы.



При этом, как сообщает правозащитный проект «Зона солидарности», согласно федеральному закону Зинина не могут держать в карцере более 15 суток.

После объявления мобилизации 25-летний водитель лесовоза из Усть-Илимска Руслан Зинин пришел в военкомат и трижды выстрелил из обреза в военкома Александра Елисеева, который выступал перед призывниками. После этого молодой человек разлил горючую жидкость в актовом зале и поджег ее. Таким образом он хотел помешать мобилизации своего двоюродного брата. Военкома выписали из больницы через полтора месяца.



Изначально Зинина обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, но затем обвинение переквалифицировали по статье о совершении «террористического акта». Позже к обвинению также добавили статьи о незаконном изготовлении и хранении оружия.



В январе этого года 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Иркутске приговорил Руслана Зинина к 19 годам лишения свободы, прокуратура требовала наказания в виде 20 лет.



В конце мая Руслана Зинина этапировали из СИЗО Хабаровска в Иркутск. Здесь он будет участвовать в заседании Апелляционного военного суда, которое пройдет 30 июля. Прокуратура требует увеличить ему срок до 20 лет.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».











