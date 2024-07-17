В Москве задержали блогера из Дагестана, который во время стрима растоптал православный крест

Блогера Хавиера Ярмагомедова задержали по обвинению в оскорблении чувств верующих из-за видео, где он топчет ногами христианский крест, сообщила ASTRA. Мужчину доставили в следственный отдел для допроса.

На видео 12 июля Ярмагомедов растоптал и оплевал подвеску с христианским крестом. Эфир стримера, известного как Хавьер, смотрели 300 человек. Видео стали активно обсуждать националистические телеграм-каналы, после чего подключились депутаты Госдумы.

Блогер записал извинительный ролик, сказав, что топтал крест «в целях самозащиты», свои действия он назвал «провокацией», но уточнил, что христиане «первые начали».

Извинения не помогли. Депутат Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с призывом наказать блогера, поскольку «такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона».



«Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая свое скотское поведение оскорблениями в адрес всех христиан. Все это, естественно, прикрываясь выдуманным ником в сети, ибо трус», — объяснил свои действия парламентарий.



В столичном управлении СК заявили, что в отношении блогера Хавиера Ярмагомедова возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. В ближайшее время следователи приступят к его допросу.









