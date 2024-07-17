За прошедший год выплаты воюющим российским солдатам, а также раненым и семьям погибших составили сумму, эквивалентную 1,5% ВВП

По данным RE:RUSSIA, с июля 2023 по июнь 2024-го выплаты участвующим в войне военнослужащим, а также раненым и родственникам убитых в ходе боевых действий должны были составить примерно от 2,75 до 3 трлн рублей, в зависимости от оценки среднего размера российской военной группировки. Это соответствует 1,4–1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году, 7,5–8,2% всех расходов федерального бюджета на этот год и 3,4–3,7% всех потребительских расходов россиян в 2023 году.

Как отмечают исследователи, точная численность российских военных в Украине неизвестна. Однако, основываясь на высказываниях Путина, Медведева и Минобороны, к 617 тыс. военнослужащих на конец 2023 года добавились 190 тысяч завербованных, а отток за то же время составил около 100 тыс. военнослужащих, таким образом, согласно официальной информации, группировка в данный момент насчитывает около 700 тыс. военнослужащих.



Кроме того, по оценке Re:Russia, общее число военных, прошедших войну, убитых и раненых приближается к миллиону человек или перевалило за этот рубеж, что составляет 1,3% российской рабочей силы.



Семья погибшего имеет право на получение нескольких крупных выплат. Единовременная выплата от Минобороны составляет 5 млн рублей. Эта сумма складывается из 3 млн за ранение и 2 млн в связи со смертью. 4,9 млн рублей единовременной выплаты и 3,3 млн рублей «страховых» наследники получают от страховой компании «Согаз», дочки «Газпрома», которая заключила контракт с Минобороны. В нескольких регионах местные власти выплачивают от одного до трех миллионов рублей.



В случае ранения военный получает от Минобороны единоразовую выплату в размере 3 млн рублей, а также страховые выплаты от 80 до 330 тыс. рублей, единовременную выплату за инвалидность от 820 тыс. до 2,5 млн и дополнительно выплаты от регионов.

В рассматриваемый период совокупные потребительские расходы россиян выросли примерно на 8 трлн рублей, а прирост вкладов составил около 4,5 трлн, пишут исследователи. Как видно из расчетов, доходы российских граждан (военнослужащих и их наследников) от войны играют существенную роль в поддержании высоких темпов роста потребления и накоплений, наряду с ростом зарплат.



С экономической точки зрения война оттягивает людей из производительной сферы, усиливая дефицит на рынке труда, который в свою очередь усиливает тенденцию роста зарплат на гражданке. Однако этот мнимый экономический эффект происходит за счет увеличения государственных расходов, что дает «картинку», но негативно влияет на возможность развития.