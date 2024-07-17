Reuters: Германия планирует вдвое уменьшить помощь Украине в 2025 году

Германия вдвое сократит военную помощь Украине в следующем году, даже с учетом того, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и ограничить поддержку Киева, пишет Reuters.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, с которым ознакомилось агентство, помощь Германии Украине снизится с 8 миллиардов евро в 2024 году до 4 миллиардов евро в 2025 году.



Хотя военная помощь Украине будет сокращена, Германия выполнит задачу НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону в 2025 году, выделив на эти цели 75,3 миллиарда евро. Ранее страна постоянно подвергалась критике за невыполнение этого целевого показателя НАТО по расходам на оборону. Запасы вооруженных сил Германии, и без того истощенные десятилетиями недостаточного инвестирования, еще больше истощились из-за поставок оружия Киеву. На данный момент Берлин передал Киеву три зенитно-ракетных комплекса Patriot, больше, чем любая другая страна, в результате чего количество систем Patriot в Германии сократилось до девяти.

Как пишет Reuters, Германия надеется, что Украина сможет удовлетворить основную часть своих военных потребностей за счет кредитов в размере 50 миллиардов долларов из средств, полученных от замороженных российских активов. США и ЕС, которые играют ведущую роль в использовании замороженных активов России, внесут по 20 млрд долларов. Оставшиеся 10 миллиардов долларов разделят между собой Япония, Великобритания и Канада. В настоящий момент Япония вступила в завершающую стадию согласования предоставления 3,3 млрд долларов на поддержку Украины за счет замороженных российских активов.

Между тем Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии выделит 10 млн евро на восстановление детской больницы «Охматдет», об этом в интервью Rheinische Post заявила руководительница ведомства.

В результате российской атаки 8 июля был разрушен токсикологический корпус крупнейшей детской больницы Украины «Охматдет», в которой осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, а также выполняют трансплантации костного мозга. Погибло четыре человека, из них два ребенка, 32 человека получили ранения. Украинские власти сообщили, что с февраля 2022 года Россия полностью разрушила более 210 медицинских учреждений в Украине и серьезно повредила более 1600.

Фото: Reuters