С начала полномасштабного вторжения в Украине погибли 16 500 уроженцев Поволжья

По информации Idel.Реалии*, только за последнюю неделю установлены имена 353 военных из 15 регионов Поволжья, погибших на войне в Украине. Всего на 15 июля в Украине погибли 16 500 жителей Поволжья.

Самое большое количество установленных имен принадлежит башкортостанцам — 91 человек. Затем следуют Пермский край и Кировская область — по 37 погибших, далее — Татарстан с 36 погибшими.



Такая же динамика и по общим цифрам потерь. Больше всего погибших из Башкортостана — 2 450, Татарстана — 2 040 и Пермского края — 1 774. Наименьшее число потерь на сегодня среди регионов Поволжья понесли Пензенская область — 404 погибших и Мордовия — 273 погибших.

Как отмечет издание, в этом списке представлены только те, чью смерть так или иначе признала российская сторона, родственники погибших, учебные или другие учреждения и организации. Реальные цифры могут быть значительно выше.



Между тем регионы соревнуются в сумме выплат за заключение контракта с Минобороны и в проведении акций, агитирующих пойти воевать. Татарстан отличился в двух номинациях: в республике провели марафон по привлечению на войну в Украину, сумму выплаты подняли до 1,5 млн рублей, а тем, кто завербует контрактника, будут выплачивать по 100 тысяч рублей.



В соседней Чувашии все оказалось намного скромнее, там провели крестный ход в память об убийстве царя и в поддержку войны в Украине. Как пишет 7×7**, участники прошли по 24 селам и деревням.





По данным Idel.Реалии, количество погибших на войне уроженцев Чувашии — 550 человек.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**Признаны в России «иностранным агентом»

Фото: сайт Яльчикского муниципального округа