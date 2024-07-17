CNN: В июне американская разведка получила данные о подготовке Ираном покушения на Дональда Трампа

За несколько недель до покушения на Дональда Трампа спецслужбы США получили агентурные данные о подготовке Ираном покушения на бывшего президента, что заставило Секретную службу усилить охрану бывшего президента, сообщили CNN несколько осведомленных источников. Однако нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, пытавшийся убить Трампа в субботу, был связан с этим заговором.

По данным Совета национальной безопасности, угроза иранского покушения на Трампа связана с убийством генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Пентагон заявлял, что приказ на убийство Сулеймани отдал Трамп, который тогда занимал должность президента США.



«Секретная служба знала о возросшей угрозе из этого потока угроз. Совет национальной безопасности напрямую связался с Секретной службой на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенным, что они продолжают отслеживать последние сообщения», — сообщил CNN представитель СНБ, уточнив, что избирательный штаб Трампа также предупредили об угрозе.



Как пишет CNN, предупреждения о планировании покушения совпали с заметным всплеском сообщений в интернете с иранских аккаунтов и поддерживаемых государством СМИ с упоминанием Трампа, что вызвало обеспокоенность американских чиновников по поводу безопасности.



Сотрудники Секретной службы неоднократно предостерегали кампанию Трампа от проведения митингов на открытом воздухе, которые представляют больший риск, чем мероприятия, доступ к которым агентство может лучше контролировать, рассказали осведомленные источники. В какой-то момент во время этого избирательного цикла кампания перестала проводить спонтанные мероприятия без протокола, когда гостей не проверяла Секретная служба, по соображениям безопасности.



Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН отрицает существование иранского заговора с целью убийства Трампа. «Эти обвинения необоснованны и злонамеренны. С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп — преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в судебном порядке за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал правовой путь, чтобы привлечь его к ответственности», — заявил CNN представитель миссии.



Следующий предвыборный митинг Трамп и республиканский кандидат в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс проведут в субботу на крытой арене в штате Мичиган, объявила кампания во вторник.







Фото: AP Photo / Evan Vucci