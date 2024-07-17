53-летнего украинца приговорили к 26 годам заключения за попытки поджога военкоматов в Подмосковье

2-й Западный окружной военный суд приговорил 53-летнего гражданина Украины и России Ивана Недильского к 26 годам заключения, сообщила «Медиазоне»* пресс-служба суда. Первые восемь он проведет в тюрьме, а оставшиеся 18 лет — в колонии строгого режима.

Как сообщили в суде, Недильского признали виновным по статьям о госизмене, вандализме, участии в террористическом сообществе, теракте группой лиц с причинением значительного имущественного ущерба и покушении на еще один теракт. Он «полностью признал вину и раскаялся».

Дело рассматривалось в закрытом режиме, приговор был вынесен еще в апреле, но известно о нем стало только сейчас.

В начале сентября 2023 года портал «Можайск-24» сообщил, что уроженцу Украины Ивану Недильскому предъявили обвинение в поджоге двух военкоматов, в Можайске и Шаховской. В июле 2022 года неизвестный бросил в здание военкомата в Можайске две бутылки из-под водки, в которые была залита легковоспламеняющаяся жидкость, возгорания не произошло. В полиции возбудили дело о попытке умышленного уничтожения имущества.



Вторая попытка поджога здания в поселке Шаховская, в котором ранее находился военкомат, произошла в октябре 2022-го, тогда же Недильский был задержан.

К сентябрю 2023 года попытка умышленного уничтожения имущества трансформировалась в «попытку теракта», а обвинение обросло статьями об «участии в террористическом сообществе» и «госизмене».

Поджог военкоматов в последние месяцы стали все чаще квалифицировать как теракт, несмотря на то, что это подразумевает жертвы, которых ни в одном из известных случаев не было.







*Признаны в России «иностранным агентом».