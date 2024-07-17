Росстат засекретил данные о смертности россиян от внешних причин

Демограф Алексей Ракша обратил внимание на новые данные Федеральной службы государственной статистики, в которых скрыли цифры смертности от внешних причин.

«В пятницу Росстат выложил новый сборник по естественному движению населения РФ, который стал еще на 2 таблицы меньше», — отметил демограф, сообщив, что убрали данные о числе умерших от внешних причин. Также перестали указывать причины смертности, вместо них Росстат публикует уровень образования.

К внешним причинам в статистике Росстата относят убийства, самоубийства, гибель в ДТП, а также гибель в зоне боевых действий. После начала российского вторжения в Украину журналисты использовали эти данные для оценки потерь армии РФ в ходе войны.

В начале июля издание «Важные истории»* использовало эти данные для подсчета смертности российскиx военных на войне в Украине, указав, в 2022 и 2023 годах на войне в Украине погибло около 70 тысяч россиян. При этом Росстат может занижать смертность, записывая погибших в оккупированные территории, данные с которых пока не публикуются.

По данным «Медиазоны»** и ВВС, на 5 июля количество погибших военнослужащих оценивается в 58207 человек, это «ручной» подсчет по данным из открытых источников. Если основываться на статистике наследственных дел, то количество возрастает до 120 тысяч погибших.





*Признано в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».



**Признана в России «иностранным агентом»