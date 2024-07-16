Технологическую компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей за Wi‑Fi «SLAVA UKRAINE»

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей компанию «Телетор» по протоколу о демонстрации запрещенной символики, сообщила «Медиазона»*. У компании также изъяли «предмет административного правонарушения» — роутер ASUS, который раздавал Wi-Fi на выставке.

Как указано в постановлении суда, 24 апреля на выставке в московском «Экспоцентре» сотрудники «Телетора» назвали свои сети Wi-Fi SLAVA UKRAINE. По мнению силовиков, тем самым они пропагандировали «лозунг украинских националистов».



Представители компании на суде сообщили, что не признают вину. По их словам, они узнали о названиях своих сетей только после того, как силовики составили протокол. Более того, они сообщили, что установить, кто именно назвал точки доступа SLAVA UKRAINE, невозможно. Также защитник «Телетора» настаивал, что сама фраза, написанная латиницей, но без ответного лозунга, «не может являться нацистской», пишет «Медиазона».

В марте за сеть Wi-Fi под названием Slava Ukraine на десять суток арестовали студента МГУ Олега Тарасова, у которого также изъяли роутер.







*Признана в России «иностранным агентом».