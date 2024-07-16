Находящегося в больнице адвоката Тимура Идалова объявили в розыск

Адвоката Тимура Идалова, которого судят из-за высказывания в адрес прокурора, объявили в розыск, несмотря на срочную госпитализацию, сообщил проект «За права человека»*.

На время следствия и суда Идалову в качестве меры пресечения было запрещено покидать свое жилье в Москве с 22 вечера до 7 утра. Однако 11 июля мужчине пришлось вынужденно улететь в Чечню из-за ухудшения здоровья матери. Он специально взял билеты на самолет в обе стороны, чтобы успеть вернуться домой до вечера.



В Чечне Идалову стало плохо и его госпитализировали, сторона защиты уведомила суд и надзорные органы, представив все документы. Однако, как рассказал адвокат Идалова Хамзат Шаро, 15 июля состоялось заседание и прокурором было подано ходатайство об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на СИЗО. После чего Идалова объявили в розыск, несмотря на то что его местонахождение известно.

Уголовное дело возбудили после того, как во время одного из процессов Идалов обратился к стороне обвинения: «Вы что, комиссар Каттани? Так его расстреляли». Потерпевшая по делу прокурор Светлана Тарасова посчитала угрозы реальными, хотя адвокат утверждает, что не угрожал. Как писал RusNews, реальной причиной преследования адвоката может быть то, что он составил протокол опроса экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева, который рассказал The Insider** о случаях внесудебных казней бойцами ЧВК.



Уголовное дело возбудили весной 2023 года, 12 апреля у Идалова прошел обыск и его арестовали. 5 июля его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Теперь суд удовлетворил ходатайство следствия о повторном заключении под стражу.





*Признан в России «иностранным агентом».



**Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

Фото: SOTAvision