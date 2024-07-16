Более 200 жителей Белгородской области погибло за время войны с Украиной

Такие цифры сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также отметил, что около 2,5 тысяч жителей из-за постоянных обстрелов переехали в пункты временного размещения.

При этом губернатор не упомянул о количестве мирных жителей, покинувших регион из-за того, что он стал зоной боевых действий. Шебекинский, Грайворонский, Белгородский и Борисовский районы области ежедневно подвергаются обстрелам.



Еще в марте губернатор Гладков сообщал, что из Грайворона эвакуировали 95% населения. В городском округе осталось до 1,5 тысяч жителей, отказавшихся выезжать в другие места несмотря на уговоры, сообщили РБК в окружной администрации. При этом в округе проживало 26,6 тысяч человек.



В конце июня оставшиеся жители Грайворона начали сбор подписей под требованием к Путину защитить их от обстрелов, сообщал белгородский канал «Пепел». Вместо этого власти решили выдать людям огнетушители и отчитались о выделении средств и помощи в снабжении огнетушителями от других регионов.



По подсчетам «Пепла», с начала полномасштабного вторжения в Украине погибло как минимум 838 военнослужащих из Белгородской области. Еще минимум 122 числятся пропавшими без вести.









