В аэропорту Еревана задержали нижегородского военнослужащего

UPD: 25-летнего россиянина Ивана Ч., разыскиваемого в России по делу о самовольном оставлении воинской части, отпустили из отдела полиции в Ереване, сообщила ASTRA со ссылкой на правозащитника Артура Сакунца. Правозащитник отметил, что Ивана должны были отпустить под обязательство о явке (подписка о невыезде в РФ), но достоверно об этом неизвестно — мужчина покинул отделение полиции после разрешения прокурора, не дожидаясь адвоката.





В аэропорту Звартноц задержали 25-летнего дезертира из России, сообщила пресс-служба МВД Армении. Местные паблики утверждают, что молодой человек сбежал из войсковой части в России весной 2022 года. Достоверно известно, что он находится в розыске с апреля 2023 года. Мужчина прилетел в Ереван из казахстанского города Актау.



Ранее управление МВД по Нижегородской области объявило молодого человека в розыск по делу о самовольном оставлении части более чем на месяц. В России его заочно отправили в СИЗО, рассказали в МВД Армении, отметив, что российская сторона проинформирована о задержании российского военнослужащего.



Это не первый случай задержания граждан России в Армении в рамках межгосударственного соглашения. В декабре 2023 года в Гюмри задержали мобилизованного Дмитрия Сетракова, которого сначала удерживали на территории военной базы, а затем отправили в Россию.



13 июня в аэропорту Звартноц была задержана 65-летняя учительница из Подмосковья Наталья Таранушенко, которую МВД России объявило в розыск по уголовному делу о военных «фейках» из-за классного часа «Урок добра». Ее отпустили с обязательством о явке — аналогом российской подписки о невыезде.





