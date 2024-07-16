The Bell* исследовал небоевые потери России

С начала войны в Украине из России уехали сотни тысяч человек, власти заявляют, что многие вернулись обратно. The Bell подсчитал, что из страны уехали и не вернулись минимум 650 тысяч человек.

Как пишет издание, несмотря на небольшую долю уехавших россиян относительно суммарного российского населения (всего 0,5%), массовая эмиграция россиян стала крупнейшей за последние 20 лет.

Большинство россиян уехали в безвизовые страны: Армению (110 тысяч человек), Казахстан (80 тысяч человек) и Грузию (74 тысячи человек).

В числе стран лидеров оказались также Израиль, куда за последние два года репатриировались около 80 тысяч россиян, и США, где граждане России стали массово обращаться за получением убежища, с учетом полученных «длительных виз» в эту страны перебрались 48 тысяч россиян.

Из европейских стран, по данным статистики, россияне чаще уезжали в Германию, там оказались 36 тысяч российских граждан. 30 тысяч россиян обосновались в Сербии, 16 тысяч — в Испании и 12 тысяч — в Нидерландах. Еще одно популярное направление — Турция, однако в последнее время многим россиянам не продлевают ВНЖ, из-за чего зафиксирован отток. Тем не менее по данным на июль в сравнении с данными на начало 2022 года число россиян с турецким ВНЖ в стране выросло на 28 тысяч.



«Во многом эмиграция, особенно весной 2022 года, а также та, что продолжается сейчас, не усиленная мобилизацией, носит характер утечки умов. То есть это люди с очень высоким уровнем человеческого капитала, много молодых профессионалов», — приводит издание мнение демографа Салавата Абылкаликова из Нортумберийского университета в Великобритании.



*Признан в России «иностранным агентом».



