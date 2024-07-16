Во втором российском регионе за вербовку на войну жителям обещают выплатить 100 тысяч рублей

Как пишет 7×7*, губернатор области Михаил Евраев сообщил, что выплату за «привлечение добровольцев на военную службу» подняли на 70 тысяч рублей, ранее она составляла 30 тысяч рублей.

Чтобы получить деньги, нужно чтобы военный при заключении контракта вписал имя человека, который посоветовал ему прийти в военкомат. 100 тысяч рублей поступят на счет вербовщика после зачисления контрактника в часть.



По данным «Медиазоны»*, с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли 364 уроженца Ярославской области.

Подобную «акцию» впервые ввели власти Татарстана. 15 июля в республике провели марафон, который шел 12 часов, по привлечению на войну в Украину. Как пишет «Говорит НеМосква», студию завесили маскировочными сетями и разложили винтовки и гранатометы. Каждые 10 минут звучали призывы заключить контракт в Татарстане и получить сразу 1,5 миллиона, или уговорить пойти на войну другого и заработать 100 тысяч рублей. На вербовку были брошены все силы: в марафоне участвовали чиновники, религиозные деятели, военнослужащие, волонтеры, певцы, дети и даже коты, которых отправят в окопы ловить мышей.



По мнению имама Марата Марданшина, «лучше прожить короткую жизнь гордым львом, чем долгую жизнь побитой собакой», поэтому он призвал всех мужчин призывного возраста идти воевать в соседнюю страну за цели «СВО», которые так и не смогли определить во время марафона.

«Говорит НеМосква» отмечает, что в региональном вербовочном колл-центре работает 80 сотрудников, в том числе ночью, при этом, по данным редакции, в Татарстане из-за нехватки операторов порой невозможно дозвониться по телефонам экстренных служб.



По подсчетам Idel.Реалии**, в Украине за время войны погибло 2040 уроженцев Татарстана.







*Признаны в России «иностранными агентами».



**Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».