Новосибирский государственный университет уволил преподавателя из-за антивоенной позиции по доносу коллеги

Новосибирский государственный университет не продлил контракт с осудившим войну завкафедрой социальной философии и политологии профессором Николаем Розовым, сообщило издание «Сибкрай». Донос на Розова написал его бывший студент и коллега, доктор философских наук Дмитрий Винник.

9 июля профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник написал на Розова публичный донос, обвинив его в антивоенной позиции и симпатиях к Украине. Винник отметил, что «Розов всегда отличался своим радикальным западнизмом», к примеру, осуждал ракетный удар по Одессе и события в Буче в 2022 году. С начала полномасштабного вторжения Винник посвятил коллеге не менее пяти публикаций в своем телеграм-канале. Более того, Винник публиковал скриншоты и цитаты Розова, которые «наглядно передают настрой пятой колонны в 2014 году и в 2022-м годах».

«В захваченном г. Буче (рядом с Киевом) агрессоры собирают женщин и детей, сажают в машины под предлогом эвакуации. А предположительная цель — загородившись ими прорваться в Киев. Получится или нет — неизвестно. Ну, а уровню подлости уже можно не удивляться», — писал Розов.

Николай Розов — главный научный сотрудник Института философии и права СО РАН и заведующий кафедрой социальной философии и политологии НГУ, а также профессор кафедры международных отношений и регионоведения НГТУ. С НГУ он сотрудничал как минимум с 1992 года.





Фото: соцсети