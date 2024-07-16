В Челябинской области 28-летний вагнеровец, угрожая продавцу топором, украл бутылку «Мартини» из магазина

Троицкий горсуд Челябинской области приговорил вернувшегося с войны в Украине вагнеровца к пяти годам условного срока, обратила внимание на карточку суда SOTA*.

Житель Троицка в декабре прошлого года собирался забрать деньги у знакомого, который был ему должен, для более весомой аргументации он взял с собой топор и надел балаклаву. Как указано в приговоре, по пути мужчина зашел в продовольственный магазин за бутылкой пива, но потом решил взять более дорогой напиток, причем бесплатно. Он подкинул топор в воздухе, поймал его и потребовал от продавца выдать ему бутылку «Мартини».

По дороге домой его задержали сотрудники охранного предприятия. При вынесении приговора суд учел полное возмещение ущерба, принесенные извинения, участие в войне и наличие наград — государственных и ЧВК «Вагнер». Как указано в решении суда, сами потерпевшие просили строго не наказывать обвиняемого.

По информации суда, преступник ранее отбывал срок за убийство, но вышел из колонии, подписав контракт об участии в войне. В мае прошлого года контракт истек и он вернулся домой.



В итоге вагнеровец был приговорен к условному наказанию с испытательным сроком на пять лет.



В марте Госдума приняла поправки в законодательство, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности и наказания для военнослужащих, участвующих в войне, снятие с них судимости и прекращение уголовного преследования. В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей. Причем по ходатайству самого обвиняемого это может произойти на любом этапе следствия.



*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».