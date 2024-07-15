Дональд Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии

На съезде Республиканской партии Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США, сообщает ABC. Кандидатом в вице-президенты Трамп объявил сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. 39-летний Вэнс был критиком Трампа, как пишет The New York Times, бывший президент рассчитывает, что молодой сенатор привнесет свежую энергию и обеспечит политику, начатую Трампом почти десять лет назад.

39-летний Вэнс — политический новичок, он вошел в Сенат только в прошлом году, но за это время успел методично подняться на консервативный небосклон. Когда-то он был язвительным критиком Трампа — нападал на него, называя «предосудительным», но в своей сенатской гонке 2022 года он получил поддержку Трампа, полностью приняв его политику и его ложь об «украденных выборах», пишет NYT.

Джей Ди Вэнс служил в морской пехоте, во время войны в Ираке он работал в пресс-службе. Окончил университет штата Огайо и Йельскую школу права. В январе 2023 года Вэнс избрался в Сенат.



Фото: The New York Times

