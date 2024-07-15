В перечень «террористов и экстремистов» смогут включать даже фигурантов статей о хулиганстве и краже

Правительство внесло в Госдуму законопроект, существенно расширяющий список основания для внесения в реестр «террористов и экстремистов» Роcфинмониторинга. Если сейчас в реестр включают подозреваемых и обвиняемых только по экстремистским и террористическим статьям (26 статей УК), то после принятия законопроекта в него будут включать всех, кто совершил преступления по мотивам политической, религиозной, идеологической, массовой или национальной ненависти или вражды.

Как объяснил «Агентству»* юрист «Первого отдела»* Евгений Смирнов, мотив ненависти или вражды следствие может добавить к любому обвинению, например, по статье о хулиганстве или краже. Смирнов также предполагает, что в случае принятия закона мотивы ненависти и вражды станут применять значительно чаще.



Кроме того, по мнению юриста, это приведет к расширению оснований, позволяющих Росфинмониторингу проверять денежные переводы и собирать информацию, а у банков появятся дополнительные поводы отказать в проведении операции.



Попадание в реестр «террористов и экстремистов» вводит для человека запрет на осуществление операций с имуществом, вступление в наследство и использование банковских карт. Лицам из этого перечня даже заработную плату разрешено снимать лишь в размере 10 тысяч рублей по предварительному заявлению.



На данный момент в реестре Росфинмониторинга более 15 тысяч человек.







*Признаны в России «иностранными агентами».







