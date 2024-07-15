Федеральный окружной судья Эйлин Кэннон прекратила дело о секретных документах против Дональда Трампа

В понедельник федеральный судья полностью прекратила дело о секретных документах против бывшего президента Дональда Трампа, постановив, что назначение специального советника Джека Смита нарушило Конституцию, пишет CNN. Поскольку Смит не был назначен на должность специального советника президентом и не был утвержден Сенатом, его назначение было нарушением статьи Конституции о назначениях.

Как отмечает The New York Times, постановление судьи, назначенной Трампом в 2020 году, противоречит предыдущим судебным решениям, принятым еще в эпоху Уотергейта и подтверждающим законность способов назначения независимых прокуроров.



По данному делу Трампу предъявили обвинение в том, что он незаконно хранил у себя после ухода с поста президента множество государственных секретных документов, а затем препятствовал неоднократным попыткам правительства получить их.

Это решение снимает одну из главных юридических проблем, стоящих перед бывшим президентом в первый день съезда Республиканской партии. Многие эксперты в области права считали дело о секретных документах самым сильным из четырех дел, которые рассматривались против бывшего президента. Попытки Трампа прекратить дело в соответствии с пунктом о назначениях считались маловероятными, поскольку несколько специальных советников, даже в его собственной президентской администрации, были уволены таким же образом.



Команда Смита скорее всего подаст апелляцию на решение судьи. Как пишет CNN, ранее адвокат Смита Джеймс Пирс заявлял, что даже если Кэннон отменит дело из-за оговорки о назначениях, Министерство юстиции «готово» финансировать дело Смита до суда, если это потребуется.

