Politico: министры иностранных дел ЕС планируют бойкотировать саммит в Венгрии

Как пишет издание, ЕС будет бойкотировать саммит по иностранным делам в Венгрии в ответ на то, что Виктор Орбан препятствует внешней политике ЕС.

Венгрия, которая по ротации председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа. Однако после многочисленного саботажа Венгрией решения по оказанию помощи Украине, визитов Виктора Орбана к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, которые он не согласовал с 26 другими национальными лидерами ЕС, многие министры иностранных дел не хотят стать участниками очередного пропагандистского шоу Орбана.



Более того, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана, об этом Politico сообщили три дипломата ЕС. «Если в тот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный высоким представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт», — цитирует издание одного из дипломатов.



Бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотят «послать четкий сигнал, что Венгрия не говорит от имени ЕС».



Как пишет издание, при Орбане страна отступила от демократических норм и верховенства закона, а также нарушила нормальное функционирование ЕС, блокируя принятие законов или финансирование, чтобы добиться уступок в несвязанных областях.



Это не первый случай реакции на действия Венгрии в ЕС. На первую встречу в рамках председательства Венгрии, организованную в Будапеште для обсуждения промышленной политики, явились только семь министров из других стран. Ни один комиссар также не присутствовал.



Фото: Samuel Corum/Getty Images

