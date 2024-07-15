Под Волгоградом участник войны в Украине стрелял в толпу детей

В поселке Волгоградской области участник войны в Украине расстрелял толпу детей, один из несовершеннолетних получил сквозное огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице, сообщил V1.RU. 48-летнего стрелка задержали, материалы передали в военно-следственный отдел.

Как рассказал изданию родственник пострадавшего мальчика, компания детей в возрасте от 9 до 13 лет вечером гуляла по поселку с музыкальной колонкой. Когда они проходили мимо дома контрактника, участника войны в Украине, приехавшего в отпуск, увидели, что там что-то праздновали. Из дома вышли люди, дети выключили музыку и услышали звук перезарядки ружья. Когда они побежали, им в спину стали стрелять.

12-летний подросток был ранен в ногу, его доставили в больницу. Приехавшая полиция задержала стрелка, который сначала все отрицал, но потом сознался, пишет волгоградский портал. Полиция собрала все материалы и передала в военную прокуратуру, так как стрелявший и его брат в настоящий момент участники «СВО».

По данным «Сирены», вернувшиеся с войны в Украине покалечили уже 230 человек, 126 из них погибли. И это цифры только из открытых источников, сайтов судов и сообщений СМИ, в действительности преступлений может быть существенно больше.

В марте Госдума приняла поправки в законодательство, которые предусматривают освобождение от уголовной ответственности и наказания для военнослужащих, участвующих в войне, снятие с них судимости и прекращение уголовного преследования. В случае заключения контракта с ВС РФ, дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Контроль над их поведением будет осуществляться командованием воинских частей. Причем, это по ходатайству самого обвиняемого может произойти на любом этапе следствия.