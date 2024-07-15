Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

В понедельник утром премьер-министр Кая Каллас подала президенту Алару Карису прошение об отставке, сообщает ERR.

Каллас покидает свой пост после того как ее назначили Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Формально Каллас останется главой правительства до вступления в должность нового кабмина, она выразила надежду, что новое правительство будет сформировано достаточно быстро.



Ожидается, что главой евродипломатии ЕС Каллас станет с декабря, сменив Жозепа Борреля.



Осенью Каллас предстоит еще утверждение Европарламентом. В конце июня на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС утвердили ее кандидатуру, против выступили только премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Каллас считают непримиримым критиком Кремля, сама она заявила, что ее назначение — «огромная ответственность в момент геополитической напряженности». «Война в Европе, растущая нестабильность по соседству и во всем мире — вот главные вызовы для европейской внешней политики», — написала Кая Каллас в социальных сетях.



Каллас занимала пост премьер-министра с 2021 года и возглавляла три эстонских правительства подряд. Планируется, что в ближайшее время она также покинет пост председателя Партии реформ.



Планируется, что новое правительство вступит в должность в начале августа.



Фото: AFP/John Thys

