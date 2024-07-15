Швейцария обвинила российского дипломата в шпионаже и закупке оружия

Генеральная прокуратура Швейцарии ведет расследование в отношении российского агента и еще двух человек, подозреваемых в нарушении нескольких законов, в том числе в ведении разведывательной деятельности с целью приобретения вооружений и других «потенциально опасных материалов», сообщило Swiss Info. Один из трех подозреваемых оказался российским дипломатом.

Прокуратура попросила министерство иностранных дел отменить его дипломатический иммунитет. В отношении этого человека, имя которого не раскрывается, был выдан ордер на арест, который может быть исполнен, если он вновь въедет в Швейцарию.

По данным газеты Tages-Anzeiger, Федеральная разведывательная служба ранее следила за российским представителем, находящимся в Берне. Предполагается, что аккредитованный дипломат был шпионом, целью которого было приобретение оружия и других потенциально опасных материалов.



Агент покинул Швейцарию под дипломатическим прикрытием после того, как об этом попросила Швейцария, сообщает Tages-Anzeiger. Он покинул страну, когда его обвинили в нарушении федеральных законов, касающихся исполнения санкций и контроля за оборотом продукции военного назначения. Берн не стал вызывать российского посла Сергея Гармонина в связи с инцидентом, сообщили изданию источники в МИД, вопрос решался «по другим каналам», учитывая «деликатный» характер.



Вместе с ним по делу проходят еще два человека, гражданство и статус которых не уточняются.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны стали массово высылать российских дипломатов, многие из которых использовали свой статус для прикрытия работы в интересах российских спецслужб. Это заставило Россию модернизировать свою шпионскую деятельность, находя так называемых прокси-агентов. При этом, как отмечает Financial Times, стандартная модель российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием, еще сохраняется в традиционно нейтральных странах, таких как Австрия и Швейцария. Представители служб безопасности обеих стран заявили в марте этого года, что около 150 известных российских агентов все еще действуют там под дипломатическим прикрытием.

