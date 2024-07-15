Покушение на Трампа

Представители ФБР заявили, что не нашли доказательств того, что у стрелка были проблемы с психическим здоровьем, и сообщили, что его телефон, винтовка и возможное взрывное устройство были отправлены в лабораторию бюро в Квантико, штат Вирджиния, пишет The New York Times. В ФБР также заявили, что семья сотрудничает со следствием.

Как сообщила WSJ, официально установлено, что 20-летний Мэтью Крукс прежде не привлекался к ответственности за какие-либо нарушения, боевого опыта у него не было. Его бывшая одноклассница рассказала, что у Крукса было мало друзей в школе, о своих политических взглядах он не высказывался и никогда не говорил, что ненавидит Трампа.



Сотрудники ФБР подтвердили, что полуавтоматическая винтовка AR-15, найденная рядом с телом стрелка, зарегистрирована на его отца, пока неясно, дал ли отец оружие своему сыну или оно было взято без разрешения. Анализ видеозаписей с мероприятия, проведенный New York Times, показывает, что стрелок произвел восемь выстрелов из небольшого здания в нескольких сотнях футов от сцены, на которой выступал Трамп.



По словам представителя Секретной службы Энтони Гульельми, на митинге работали четыре контрснайперские группы: две от Секретной службы и две от местных полицейских органов. Подчеркивается, что здание, из которого стреляли, находилось за пределами установленного периметра митинга, поэтому его охраняли сотрудники местных правоохранительных органов. По словам г-на Гульельми, до начала стрельбы гражданские лица сообщили в местную полицию о подозрительном человеке, вскоре после этого он открыл огонь. Контрснайпер Секретной службы увидел стрелка после того, как тот начал стрелять, и выстрелил в него.



В результате стрельбы, произошедшей в субботу в Пенсильвании, погиб один человек на митинге, Трамп был легко ранен, пуля задела ухо. Один человек погиб — 50-летний пожарный Кори Комператоре, еще два человека получили тяжелые ранения — 57-летний Дэвид Датч и 74-летний Джеймс Копенхавер.



В воскресенье днем президент Джо Байден заявил, что потребовал провести проверку национальной безопасности и пообещал поделиться результатами с американским народом. Он также сообщил, что поручил Секретной службе пересмотреть меры безопасности на съезде республиканцев, и пообещал, что Секретная служба предоставит Трампу «все возможности и меры защиты, необходимые для обеспечения его безопасности».



Позже в обращении к нации Байден заявил, что необходимо «снизить температуру в нашей политике», и выразил сожаление по поводу покушения на бывшего президента Дональда Трампа. «В Америке нет места такому насилию, любому насилию. И точка. Никаких исключений. Мы не можем допустить, чтобы это насилие стало нормой», — отметил Баден.

Несмотря на дискуссию последних недель по поводу выдвижения его на президентских выборах, Байден в обращении пообещал продолжить борьбу за еще один четырехлетний срок, призвав решать все разногласия у избирательной урны.

Дональд Трамп сообщил, что планирует отправиться в Милуоки, где пройдет съезд Республиканской партии, и поклялся оставаться «непоколебимым перед лицом зла».



Руководители кампании Трампа, Сьюзи Уайлс и Крис ЛаСивита, разослали сотрудникам памятку, в которой просили их избегать своих офисов, пока их проверяют на предмет безопасности. В памятке, с которой ознакомилась газета The New York Times, они призвали сотрудников не давать публичных комментариев по поводу стрельбы и заявили, что «не потерпят опасной риторики в социальных сетях».

Фото: Reuters