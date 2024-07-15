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#Новости

Покушение на Трампа

15.07.2024

ФБР заявило, что стрелок ранее не нарушал закон, Байден потребовал провести проверку национальной безопасности, Трамп поклялся оставаться «непоколебимым перед лицом зла»


Представители ФБР заявили, что не нашли доказательств того, что у стрелка были проблемы с психическим здоровьем, и сообщили, что его телефон, винтовка и возможное взрывное устройство были отправлены в лабораторию бюро в Квантико, штат Вирджиния, пишет The New York Times. В ФБР также заявили, что семья сотрудничает со следствием.

Как сообщила WSJ, официально установлено, что 20-летний Мэтью Крукс прежде не привлекался к ответственности за какие-либо нарушения, боевого опыта у него не было. Его бывшая одноклассница рассказала, что у Крукса было мало друзей в школе, о своих политических взглядах он не высказывался и никогда не говорил, что ненавидит Трампа.

Сотрудники ФБР подтвердили, что полуавтоматическая винтовка AR-15, найденная рядом с телом стрелка, зарегистрирована на его отца, пока неясно, дал ли отец оружие своему сыну или оно было взято без разрешения. Анализ видеозаписей с мероприятия, проведенный New York Times, показывает, что стрелок произвел восемь выстрелов из небольшого здания в нескольких сотнях футов от сцены, на которой выступал Трамп.

По словам представителя Секретной службы Энтони Гульельми, на митинге работали четыре контрснайперские группы: две от Секретной службы и две от местных полицейских органов. Подчеркивается, что здание, из которого стреляли, находилось за пределами установленного периметра митинга, поэтому его охраняли сотрудники местных правоохранительных органов. По словам г-на Гульельми, до начала стрельбы гражданские лица сообщили в местную полицию о подозрительном человеке, вскоре после этого он открыл огонь. Контрснайпер Секретной службы увидел стрелка после того, как тот начал стрелять, и выстрелил в него.

В результате стрельбы, произошедшей в субботу в Пенсильвании, погиб один человек на митинге, Трамп был легко ранен, пуля задела ухо. Один человек погиб — 50-летний пожарный Кори Комператоре, еще два человека получили тяжелые ранения — 57-летний Дэвид Датч и 74-летний Джеймс Копенхавер.

В воскресенье днем президент Джо Байден заявил, что потребовал провести проверку национальной безопасности и пообещал поделиться результатами с американским народом. Он также сообщил, что поручил Секретной службе пересмотреть меры безопасности на съезде республиканцев, и пообещал, что Секретная служба предоставит Трампу «все возможности и меры защиты, необходимые для обеспечения его безопасности».

Позже в обращении к нации Байден заявил, что необходимо «снизить температуру в нашей политике», и выразил сожаление по поводу покушения на бывшего президента Дональда Трампа. «В Америке нет места такому насилию, любому насилию. И точка. Никаких исключений. Мы не можем допустить, чтобы это насилие стало нормой», — отметил Баден.

Несмотря на дискуссию последних недель по поводу выдвижения его на президентских выборах, Байден в обращении пообещал продолжить борьбу за еще один четырехлетний срок, призвав решать все разногласия у избирательной урны.

Дональд Трамп сообщил, что планирует отправиться в Милуоки, где пройдет съезд Республиканской партии, и поклялся оставаться «непоколебимым перед лицом зла».

Руководители кампании Трампа, Сьюзи Уайлс и Крис ЛаСивита, разослали сотрудникам памятку, в которой просили их избегать своих офисов, пока их проверяют на предмет безопасности. В памятке, с которой ознакомилась газета The New York Times, они призвали сотрудников не давать публичных комментариев по поводу стрельбы и заявили, что «не потерпят опасной риторики в социальных сетях».

Фото: Reuters


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