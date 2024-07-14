В Кабардино-Балкарии участника войны в Украине приговорили к году и 8 месяцам колонии по делу о краже, это его девятая судимость

В Кабардино-Балкарии участника войны в Украине Альберда Чеченова приговорили к году и восьми месяцам колонии строгого режима по делу о краже, «Кавказ.Реалии»* нашел соответствующую карточку в картотеке суда. В решении говорится об указе президента о помиловании Чеченова по предыдущему сроку от мая 2023 года. До 16 декабря прошлого года в обмен на помилование мужчина находился на войне в Украине.

В решении суда также упоминаются восемь предыдущих приговоров в отношении Чеченова. В 2016 году его трижды судили по делам о наркотиках и покушении на кражу, в 2018 году — по делу о краже, в 2020 году — по двум делам о краже и нарушении неприкосновенности жилища, а в 2022-м — снова по двум делам о краже и наркотиках.



В этот раз, по версии следствия, в феврале 2024 года Чеченов залез во двор частного дома жительницы Кабардино-Балкарии и украл у нее медный кабель, электродвигатель, два электронасоса и сварочный аппарат.



При рассмотрении нового дела суд учел, что обвиняемый состоит на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости, главой поселения Нартан и начальником отдела МВД по Чегемскому району характеризуется отрицательно. Однако в деле появились и «смягчающие» обстоятельства: обвиняемый «раскаялся в содеянном» и «принимал непосредственное участие в специальной военной операции на территориях Украины».



По статье о краже Чеченову грозил штраф до 200 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы. Суд назначил ему год и восемь месяцев колонии строгого режима.





*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

