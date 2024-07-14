В Уфе подняли муниципальную выплату за заключение контракта с Минобороны до 300 тысяч рублей

Жителям Уфы, заключившим контракт с Минобороны РФ, будут единовременно выплачивать из муниципального бюджета 300 тысяч рублей, сообщил «Коммерсантъ в Уфе». Ранее муниципальная выплата составляла 200 тысяч рублей. Новый порядок действует с 10 июля.



В начале июля в Башкортостане было принято решении об увеличении региональной выплаты с 205 тысяч до 505 тысяч рублей. Учитывая федеральные выплаты, уфимские контрактники единовременно получат миллион рублей.

Кроме этого, с ноября 2023 года мобилизованным и призывникам, заключившим контракт в военкоматах Башкирии, единовременно выплачивают по 100 тысяч рублей.

Согласно подсчетам «Idel.Реалии»*, с начала войны в Украине погибли 2440 уроженцев Башкортостана. При этом издание основывается на информации из открытых источников — сообщениях близких, чиновников, военкоматов и общественных организаций. Реальные цифры могут быть существенно выше.



В соседнем Татарстане в июле также увеличили единовременную выплату с 1 млн до 1,5 млн рублей. При этом вербовать контрактников предложили обычным гражданам, обещая 100 тысяч рублей за каждого приведенного в военкомат человека.

По данным «Idel.Реалии», в Украине погибли 2027 военнослужащих республики.

Рекордсменом по выплатам за заключение контракта с Минобороны является Краснодар, там контрактники получают 1,65 млн рублей.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».