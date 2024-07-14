Более 120 тысяч уголовных дел возбуждено в Украине по фактам преступлений российских военных

Национальная полиция Украины опубликовала статистику зафиксированных преступлений, совершенных военными РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», всего начато 121 945 уголовных производств, из них 106 596 — за нарушение законов и обычаев войны, 9 279 — за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4045 — за коллаборационную деятельность, 261 — за госизмену.

101 уголовное дело возбуждено по фактам сексуального насилия со стороны военнослужащих России.

Отдельно Нацполиция опубликовала сведения о преступлениях против детей. По данным ведомства, погиб 561 ребенок, ранены — 1 459, пропавшие без вести — 1 961. 29 653 ребенка удалось разыскать, 19 546 — депортированы в РФ, 388 из них смогли вернуть в Украину.

Национальная полиция также сообщила, что было обнаружено 101 место на территориях деоккупированных районов, где россияне незаконно удерживали и пытали граждан. Больше всего таких мест в Харьковской области — 31, в Запорожской— 26, в Херсонской — 20, в Донецкой — 8, в Киевской — 7, в Черниговской — 4, в Сумской — 3, в Николаевской — 2.

В апреле помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча заявил, что с момента полномасштабного вторжения в Украине погибло 10 810 мирных жителей, включая 600 детей. 20 556 мирных жителей, включая 1 357 детей, были ранены.



