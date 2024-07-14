Стало известно имя стрелка на митинге Дональда Трампа

UPD: В машине стрелка обнаружили два взрывных устройства, третье — в его доме, сообщает The New York Times. Автомобиль нашли припаркованным недалеко от места проведения митинга.





По информации Washington Post, подозреваемый стрелок использовал для нападения полуавтоматическую винтовку типа AR-15.



Источники New York Post сообщили, что Крукс находился на крыше промышленного здания на расстоянии около 130 метров от места проведения митинга, где выступал Трамп. Стрелок успел сделать до 10 выстрелов, в результате которых погиб один человек и двое были ранены. Сам стрелок был убит полицией на месте. Рядом с ним была найдена полуавтоматическая винтовка AR.

По данным ФБР, Томас Мэтью Крукс живет примерно в 55 километрах от места проведения митинга Трампа. В 2022 году он окончил среднюю школу, президентские выборы этого года были первыми, на которых он имел право голосовать по возрасту. Как пишет CNN, стрелок был зарегистрирован как республиканец в базе данных избирателей штата.

В субботу вечером во время выступления Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер, штат Пенсильвания, неизвестный открыл огонь. Стрелок был убит, один участник митинга погиб, еще двое зрителей получили ранения, говорится в заявлении Секретной службы. Инцидент расследуется как покушение на убийство.



Покушение на Трампа повысило его шансы на президентских выборах в ноябре, считает Bloomberg. Агентство указывает, что сеть всколыхнуло фото Трампа после покушения с поднятым над головой кулаком и окровавленным ухом на фоне американского флага. Поклонники кандидата в президенты восприняли инцидент и данное фото, как метафору его стойкости.







