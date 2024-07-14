Покушение на Дональда Трампа: пуля пробила верхнюю часть уха, 20-летний стрелок ликвидирован

В субботу вечером во время выступления Дональда Трампа перед сторонниками в городе Батлер, штат Пенсильвания, неизвестный открыл огонь. Стрелок был убит, один участник митинга погиб, еще двое зрителей получили ранения, говорится в заявлении Секретной службы. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

Во время стрельбы Трамп схватился за правое ухо, пригнулся под трибуну, его закрыли собой агенты Секретной службы, которые быстро увели бывшего президента со сцены. Позже он сообщил в посте на Truth Social, своей социальной медиаплатформе, что в него «попала пуля, пробившая верхнюю часть правого уха».



Окружной прокурор Батлера Ричард Голдингер сказал Washington Post, что Трампа «оцарапало» пулей. Он также сообщил, что стрелок находился в здании около места проведения митинга, но за пределами охраняемой зоны.

По данным Секретной службы, стрелок несколько раз выстрелил в сторону сцены с возвышенности за пределами места проведения митинга. К расследованию случившегося привлекли ФБР. CNN со ссылкой на источники утверждает, что стрелок был на крыше этого здания. На одном из видео видно тело человека, лежащего на крыше здания, расположенного недалеко от места проведения митинга.



Представители правоохранительных органов сообщили журналистам, что они предварительно установили личность подозреваемого в стрельбе, но не готовы сделать это публично. По их словам, неизвестен пока и мотив покушения. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, 20-летнего жителя Пенсильвании.



Трамп выразил соболезнования семье погибшего в результате стрельбы участника митинга. «Невероятно, что такое может произойти в нашей стране», — говорится в заявлении кандидата в президенты.



Президент Джо Байден заявил, что «в Америке нет места для такого рода насилия, это отвратительно». С осуждением нападения и пожеланиями здоровья Трампу выступили также вице-президент Камала Харрис, бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.



Как пишет Reuters, стрельба на митинге сразу же вызвала вопросы о промахах Секретной службы, которая обеспечивает пожизненную охрану бывших президентов, включая Трампа. Это был первый случай стрельбы в президента США или кандидата от основной партии с момента покушения на президента-республиканца Рональда Рейгана в 1981 году.



Фото: Gene J. Puskar/AP Photo

