На бывшего президента США Дональда Трампа совершено покушение

Во время ралли в штате Пенсильвания неизвестный стрелял в Дональда Трампа. Пуля задела край правого уха Трампа, на момент написания этой новости Трамп продолжали обследовать в госпитале.

UPD.: Ближе к 10 вечера (время восточного побережья США; в Москве в это время было 5 утра) сторонники Трампа сообщили, что Трамп возвращается на место ралли.

Один из участников ралли убит, двое серьезно ранены и находятся в критическом состоянии. Стрелок убит, имя его пока не раскрывается. Он стрелял со здания, расположенного в непосредственной близости от места проведения ралли. Покушение произошло за двое суток до открытия съезда Республиканской партии США, который должен официально номинировать 45-го президента США в качестве кандидата от партии на пост 47-го президента США. Трамп уже заявил, что приедет на съезд, несмотря на покушение в субботу 13 июля.

Действующего 46-го президента США Джо Байдена новость застала в церкви, на вечерней мессе, в штате Делавер. Байдену доложили предварительный рапорт Секретной службы, которая охраняет первых лиц государства, включая Трампа. Спустя пару часов Байден выступил перед журналистами, сказал, что «Насилию в демократии не место», назвал своего оппонента в нынешней президентской гонке по имени — Дональд. Также Байден сообщил, что пытался созвониться с Трампом по телефону, но пока он недоступен.

В социальных сетях, особенно в Х (в прошлом Твиттер) лидируют хештеги shooting (стрельба) и staging (постановка), имея в виду, что это якобы покушение, организованное сторонниками Трампа, чтобы придать ему имидж жертвы. Известный политолог Иан Бреммер назвал появление хештега staging — «признаком, что наша демократия находится в серьезном кризисе». Покушение на Трампа осудили бывшие президенты-демократы Билл Клинтон и Барак Обама.



