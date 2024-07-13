Российские военные дважды обстреляли поселок Буды под Харьковом

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил об обстреле железнодорожных объектов в поселке Буды. «Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также повреждена машина „скорой“, которая прибыла на вызов», — отметил Синегубов.

По предварительным данным, пятеро железнодорожников ранены: машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и составитель поездов. Другие железнодорожники с осколочными ранениями и контузией госпитализированы, еще двум оказана медицинская помощь на месте.



Погибли два человека: начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и сержант полиции Алексей Кощей.



Всего ранены 22 человека — 16 мужчин и 6 женщин в возрасте от 14 лет до 81 года. Два человека в тяжелом состоянии, 13 в среднем, остальные ранены легко.



Власти Харькова заявили, что российские военные целенаправленно нанесли два удара в одно место с промежутком в полчаса, когда все профильные службы были на месте.



Фото: ДСНС Украины