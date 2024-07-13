Таланты и поклонники: театральное дело Беркович* и Петрийчук*

Ведущая телеканала «Дождь» Юлия Таратута*** со ссылкой на несколько информированных источников сообщила, что инициатором преследования Евгении Беркович и Светланы Петрийчук стал режиссер Никита Михалков. Причем он пожаловался на антивоенные стихи Беркович, а силовики уже сами нашли официальный «повод», возбудив уголовное дело по статье «оправдание терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

По информации Таратуты, Никита Михалков показал главе Следственного комитета Александру Бастрыкину стихи Беркович, отметив их «антипутинский» характер. Речь могла идти о стихотворении «Летят по небу мобики», которое больше всего обсуждалось в Z-пабликах.

Один из собеседников журналистки указал на то, что Беркович могла вызывать и личную неприязнь у Михалкова, в том числе из-за ее еврейских корней.

Как отметила Юлия Таратута, отношение Михалкова к Беркович совпало с тем, что спецслужбы были заинтересованы в показательном деле, которое «указало бы на место и деятелям культуры, и всем протестно настроенным россиянам в целом».



8 июля судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин назначил Евгении Беркович и Светлане Петрийчук по 6 лет колонии общего режима. Кроме того, после отбытия срока им обеим запрещено администрировать интернет-страницы три года. Время, проведенное в СИЗО, им засчитали день за день.



Беркович и Петрийчук задержали в марте 2023 года и отправили в СИЗО за спектакль «Финист Ясный Сокол». По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист Ясный Сокол», в котором, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержатся «признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности». Затем Беркович и Петрийчук «совместно осуществили постановку пьесы, которую публично демонстрировали на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети Интернет».



Суд рассматривал дело Беркович и Петрийчук с 20 мая. Многочисленные театральные деятели, которые формально были свидетелями обвинения, на суде сказали, что спектакль — скорее напоминание и предупреждение об угрозе терроризма, а не его «оправдание». «Цель спектакля очевидна — предупреждение об опасности, особенно для молодого поколения», — сообщил на одном из заседаний актер Вениамин Смехов.

Практически через месяц заседаний оказалось, что на стороне обвинения выступили лишь трое свидетелей: сотрудник центра «Э», актер Владимир Карпук, сорвавший показ спектакля в 2022 году, а также секретный свидетель под псевдонимом «Никита». 13 июня прокуратура ходатайствовала о закрытии процесса от публики, так как якобы были найдены комментарии с угрозами участникам процесса, причем еще от 24 мая. После чего процесс проходил в закрытом режиме, выйдя на приговор в шесть лет за постановку спектакля, получившего «Золотую маску», признание театрального сообщества и зрителей.



За неделю после приговора санкции успели применить даже к тем, кто решил высказать свое мнение. Известный режиссер Валерий Фокин лишился поста худрука Александринского театра через четыре дня после того, как назвал приговор Беркович и Петрийчук «неоправданно жестоким». Фокин руководил театром с 2003 года.



Евгения Беркович после приговора написала письмо, в котором поблагодарила всех за поддержку. «Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение», — написала Беркович, добавив, что дальше будет бороться по принципу «не догоним, хоть согреемся», «а там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше». «Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина», — отреагировала на приговор Беркович.







*Внесены в реестр «террористов и экстремистов».



**Признан «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

***Признана «иностранным агентом».

Фото: Александра Астахова/Медиазона