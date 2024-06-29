Шри-Ланка запросила у России компенсацию за убитых и раненых на войне с Украиной иностранных наемников

В сообщении на сайте ланкийского МИД говорится, что вопрос о выплатах семьям убитых и раненых поднимался на переговорах в Москве во время визита делегации Шри-Ланки во главе с госминистром иностранных дел Таракой Баласурией.

Как пишет «Агентство»*, представители Шри-Ланки встретились с замглавы МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым. На переговорах шла речь о выплате компенсаций семьям 17 погибших и раненых, количество которых не уточняется. Также поднимался вопрос о досрочном расторжении контрактов завербованных и выплате вознаграждений.



Всего, по данным агентства France24, в российско-украинской войне с обеих сторон участвуют по не менее двух тысяч ланкийцев.



«Агентство» обратило внимание, что российские государственные СМИ о встрече сообщать не стали.



Ранее МИД Шри-Ланки сообщал, что на войну многих ланкийцев вербовали обманом. Российская сторона, как утверждается, обещала наемникам высокие зарплаты, работу в тылу и гражданство. Граждан Шри-Ланки вербовали на войну обманом, сообщало ранее агентство AFP. Им обещали обычную работу и предлагали зарплату в 2,1 тысячи долларов, землю в России и гражданство.



Компенсаций за погибших на войне в Украине граждан от России также добивается Непал.







*Признано в России «иностранным агентом».