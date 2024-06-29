Бурятия потратила на войну в Украине 4,6 млрд рублей

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался, что за два года войны на экипировку, различное вооружение и стимулирующие выплаты военным ушло 4,627 миллиарда рублей. Из них 288 млн собрали жители Бурятии, 160 млн — сдали крупные коммерческие организации республики, остальное взяли из бюджета.

По данным издания «Люди Байкала», бюджет Бурятии в 2023 году был 132,3 миллиарда рублей, больше половины из которого — дотации.

В мае Алексей Цыденов поручил региональному минтрансу совместно с автоинспекцией проработать вопрос передачи армии конфискованных автомобилей для войны в Украине.

По информации проекта «Демография упала», на фронт ушел каждый 13-й житель региона в возрасте от 18 до 49 лет. Это один из самых высоких показателей по стране, Бурятию обгоняет только Тыва.



На войне в Украине погибли 1540 уроженцев Бурятии, подсчитали «Люди Байкала», основываясь на информации из открытых источников. Реальные цифры могут быть существенно выше.

