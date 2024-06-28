Минюст пополнил реестр «иноагентов» бывшим вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным и журналисткой Фаридой Курбангалеевой

Спирину, Курбангалеевой и Шуршеву вменили выступления против войны в Украине. Первые двое, по мнению Минюста, также формировали негативный образ РФ и ее Вооруженных сил. Кроме того, распространяли «недостоверную информацию» о принимаемых российской властью решениях. Все трое взаимодействовали с «иноагентами» и помогали им создавать и распространять материалы.

Специалист по конституционному праву, бывший преподаватель НИУ ВШЭ Илья Шаблинский получил статус «иноагента» за стандартное «распространение недостоверной информации» о принимаемых властью решениях, а также «осуществляет преподавательскую деятельность в проекте, включенном в перечень иностранных агентов и «нежелательных организаций».



Константин Пахалюк и Дарья Хейкинен, по мнению Минюста, слишком тесно взаимодействовали с «иностранными агентами» прошлых созывов и «нежелательными организациями», распространяя всю ту же «недостоверную информацию» о деятельности органов власти.



Отдельной строкой у всех «иноагентов» этой пятницы проходит указание, что все они проживают за переделами России, что, по всей вероятности, имеет для Минюста существенное значение.



Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем более 815 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



28 февраля Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у «иноагентов». «Иноагентам» также запрещено баллотироваться на выборах, а законопроект об изъятии из продажи и из библиотек книг «иноагентов» прошел в Госдуме первое чтение.

