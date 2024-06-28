В Днепре ракета попала в жилой дом, обрушился один подъезд

В Днепре, где ракетой разрушило четыре этажа девятиэтажного дома, обнаружили одного погибшего и как минимум шесть пострадавших, среди них 7-месячный младенец. На месте работают спасательные службы и медики.

«Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные — средние. В многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах вероятно заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки. В одном из подъездов разбитого дома произошло возгорание», — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лисак.



«Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения — нужен надежный воздушный щит для Украины», — написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.



Фото: ТГ Владимир Зеленский