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#Новости

В Днепре ракета попала в жилой дом, обрушился один подъезд

28.06.2024

По предварительной информации, один человек погиб, минимум 6 человек пострадали, среди них 7-месячный младенец

В Днепре, где ракетой разрушило четыре этажа девятиэтажного дома, обнаружили одного погибшего и как минимум шесть пострадавших, среди них 7-месячный младенец. На месте работают спасательные службы и медики.

«Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные — средние. В многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах вероятно заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки. В одном из подъездов разбитого дома произошло возгорание», — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лисак.

«Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения — нужен надежный воздушный щит для Украины», — написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: ТГ Владимир Зеленский

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