Глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

Бастрыкин напомнил количество жертв в «Крокус-сити» и посетовал, что у террористов в тюрьме будет слишком комфортная жизнь, которая обходится российскому бюджету слишком дорого.

«Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух-трех и более лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки... Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это... Медицинский осмотр, включая стоматолога... А вы знаете, во сколько обходится содержание одного заключенного в местах лишения свободы? 30 тысяч рублей в год на одного человека. Учитывая всех, кто находится в местах лишения свободы на пожизненном заключении — это колоссальный бюджет».

После недолгого выяснения 30 или 300 тысяч тратится в год на одного заключенного, глава СК опять вернулся к вопросу введения смертной казни, предложив изучить опыт Беларуси. «Я сторонник смертной казни, хотя я говорю о гуманизме, я думаю будет очень гуманно, когда маньяк убил 70, 80, 100 человек и он приговорен к высшей мере наказания — расстрелу».



В апреле в опросе исследовательской компании Russian Field более половины россиян выступили за возвращение смертной казни. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин назвал недопустимой отмену моратория смертной казни при существующей Конституции.

