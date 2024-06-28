Российская армия атаковала поселок Нью-Йорк в Донецкой области управляемыми авиабомбами

На Нью-Йорк Донецкой области 28 июня сбросили несколько КАБ-250, один из снарядов разрушил подъезд дома — четыре человека погибли, ранен ребенок, сообщила Генпрокуратура Украины.

«Один из снарядов попал по многоквартирной застройке — в результате разрушения подъезда 5-этажного дома погибли четверо гражданских в возрасте от 43 до 76 лет. Кроме того, ранения получили 39-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Состояние ребенка оценивается как тяжелое», — отметили в ведомстве.

Еще один снаряд попал в частный сектор, где получил ранение головы 45-летний мужчина. В общей сложности из-за этого обстрела четыре человека погибли и трое, в том числе ребенок, были ранены.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Поселок Нью-Йорк Донецкой области расположен в 5 км от оккупированной с 2014 года Горловки. В связи с этим населенный пункт постоянно находится под обстрелами.

В апреле российские войска нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку, тогда два человека погибли, один человек был ранен.