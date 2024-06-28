Против историка Тамары Эйдельман* возбудили уголовное дело о «реабилитации нацизма»

Решение о возбуждении дела было принято по результатам прокурорской проверки видеороликов «Уроки истории с Тамарой Эйдельман», о которой московская прокуратура сообщила неделю назад.

О самой проверке ведомство рассказало 21 июня. «В ходе мониторинга сети Интернет на видеохостинге выявлен администрируемый иноагентом Тамарой Эйдельман публичный канал, где размещена видеозапись ее авторской программы, содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества», — сообщили в ведомстве.



У канала «Уроки истории с Тамарой Эйдельман» на YouTube 1,66 млн подписчиков. В сентябре 2022 года Эйдельман признали «иностранным агентом».



Тамара Эйдельман покинула Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, живет в Португалии.







*Признана в России «иностранным агентом».

Фото: Канал Эйдельман на YouTube