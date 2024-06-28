МУС принял решение отложить рассмотрение вопроса о выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта

В четверг досудебный трибунал Международного уголовного суда отложил принятие решения о выдаче ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления, сообщила The Jerusalem Post. Отсрочка последовала после того, как 10 июня Великобритания на правах «друга суда» подала заявление о представлении замечаний относительно юрисдикции МУС по поводу Израиля.

Суд не только удовлетворил просьбу Великобритании о вмешательстве, но и заранее предоставил право другим странам участвовать в процессе, подав аналогичные заявления до 12 июля. The Jerusalem Post отмечает, что после этого весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.

Замечания Великобритании будут рассмотрены членами палаты предварительного производства МУС. Процесс обсуждения может быть публичным, хотя обычно процедуры по выдаче ордеров на арест остаются секретными, чтобы не информировать подозреваемых.



20 мая прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, помимо этого он запросил ордера на арест трех лидеров группировки ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. Будет ли также отложена выдача ордеров на их арест вместе с ордерами на Нетаниягу и Галанта, неизвестно.



Израиль и США, а также другие союзники Израиля выступают против юрисдикции МУС в отношении Нетаньяху и Галанта по ряду оснований. Президент США Джо Байден назвал вмешательство МУС в отношении Израиля «возмутительным».



Ни Израиль, ни США юрисдикцию МУС не признают.